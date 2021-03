Politie geeft beelden vrij van verdachten bijna fatale steekpartij bij agent in Groningen

Theo (68) wil nú een vaccin, want hij heeft niet lang meer te leven: ‘Tijd is zó kort, ik weet niet hoe het over half jaar is’

11 maart Hij voelt zich nu nog redelijk goed. Maar de kans dat hij volgend jaar rond deze tijd er nog is, acht hij klein. En elke lading chemo die zijn lijf in gaat, is een aanslag op zijn energie. ,,Mijn tijd is zó kort, ik weet niet hoe het over een half jaar is. Dus elke maand is nu echt een verloren maand.’’