Politie Groningen pakt makers van filmpjes met illegaal vuurwerk op

Twee mannen zijn opgepakt, omdat ze filmpjes over vuurwerk op Youtube zouden hebben gezet. Op de filmpjes was te zien hoe illegaal vuurwerk werd gemaakt en afgestoken. Dat is verboden.

In andere filmpjes deelden ze kortingscodes, waarmee mensen goedkoper vuurwerk via internet konden kopen, en tips om niet tegen de lamp te lopen. De video’s zijn miljoenen keren bekeken.



De verdachten zijn een 47-jarige man uit Coevorden en een 19-jarige man uit Winschoten. Zij zouden sinds 2012 meer dan vierhonderd filmpjes hebben geüpload. Mogelijk volgen meer aanhoudingen, meldt RTV Noord.



Volgens de politie is illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat wordt vernietigd. Het Youtube-kanaal, dat meer dan 15.000 volgers had, is overgenomen en de vlogs zijn verwijderd.

Glijbaan vernield

Het maken van filmpjes waarin vuurwerk wordt afgestoken, gebeurt vaker. Vorige week werd het vernielen van een glijbaan met vuurwerk gefilmd in het Utrechtse Wilnis. De vlogger zette het filmpje minuten later op Youtube.



Volgens de politie loopt de schade aan het speelattribuut in de honderden euro's. De betrokkenen lijken zich in het filmpje van geen kwaad bewust en praten na hun daad zelfs nog met een voorbijganger. De politie onderzoekt de zaak.

Actief op social media

De politie is actief op social media in de strijd tegen het verkopen en aankopen van illegaal vuurwerk. Vorige maand maakte de politie Oost-Nederland bekend ruim negenhonderd Instagram-accounts offline te hebben gehaald, waarop illegaal vuurwerk werd aangeboden.



De account kwamen in beeld na online surveillance. ‘In deze periode van het jaar zijn we in onze surveillance extra alert op de koop en verkoop van (zwaar) illegaal vuurwerk, ook op internet’, luidt het op de website van de politie.

Landelijk project Oorworm