Politie haalt coffeeshopbaas Johan van Laarhoven uit gevangenis voor verhoor

De Brabantse politie heeft Johan van Laarhoven, oprichter van The Grass Company, vanuit de gevangenis in Vught over laten brengen naar een politiebureau. Daar wordt hij de komende dagen verhoord over de verdenking van belastingfraude en witwassen.

Het ministerie van Justitie liet onlangs weten dat de 59-jarige Van Laarhoven op 28 augustus vervroegd wordt vrijgelaten uit de gevangenis in Vught, waar hij het restant uitzit van de straf die hij in 2014 in Thailand kreeg opgelegd. Het verhoor van Van Laarhoven bij de politie 'doorkruist dat plan’ niet, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Breda.

Vertraging

Toen Van Laarhoven in januari van dit jaar terugkeerde uit Thailand, kondigde justitie in Breda onmiddellijk aan dat het de eigen strafzaak tegen de voormalige eigenaar van The Grass Company weer oppakt. Daarbij gaat het om belastingfraude, valsheid en geschrifte en het witwassen van meer dan twintig miljoen euro.

De strafzaak liep jarenlang vertraging op omdat Van Laarhoven het recht heeft om zelf aanwezig te zijn op de zittingen. Zolang hij in Bangkok achter tralies zat, kon daar geen sprake van zijn.

Justitie is vandaag begonnen met het verhoor van Van Laarhoven, in het bijzijn van zijn advocaat. Het is de eerste keer dat politie en justitie hem in eigen persoon aan de tand kunnen voelen over de verdenkingen. Het Openbaar Ministerie hoopt dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Van Laarhoven -en ook diens broer Frans- nog dit jaar kan beginnen.