Politie haalt omstreden video jonge snoepdieven offline na aanhouding: ‘Van schandpaal geen sprake’

De politie in Amsterdam heeft de bewegende beelden van twee jonge plunderaars van een snoepautomaat offline gehaald. Dat is besloten nadat een van de verdachten zich bij de politie had gemeld, aldus een woordvoerder. Het gaat om een 18-jarige jongeman. ,,Het kan misschien zo overkomen, maar het was echt niet bedoeld om deze verdachten aan de schandpaal te nagelen .”

De politie publiceerde vorige week herkenbare beelden van twee jongens die met grof geweld een snoepautomaat op station Sloterdijk compleet vernielden. Zij gingen er vervolgens met diverse snoeprepen vandoor. De beelden werden tienduizenden keren bekeken en verder verspreid. Volgens privacydeskundigen ging de maatregel van de politie te ver, omdat het vermoeden bestond dat het om minderjarigen zou gaan. Ook de Kinderombudsman was niet overtuigd. ,,Het lijkt mij niet de bedoeling dat zij straks ook nog de volle lading krijgen van de bakker om de hoek”, reageerde zij.

De politie blijft - ook nu duidelijk is dat een van de verdachten meerderjarig is - achter het publiceren van de beelden staan. ,,We kozen er in eerste instantie voor om de beelden geblurd te tonen, zodat de verdachten de kans kregen zich te melden. Dat hebben ze niet gedaan”’, zegt een woordvoerder. ,,Vervolgens moeten we een volgende stap zetten in het onderzoek. Daarbij wordt gedacht aan het herkenbaar tonen van de verdachten. Dit is elke keer een afweging die het Openbaar Ministerie zorgvuldig neemt. Daar zullen sommige mensen het soms mee oneens zijn. Dat mag en daar hebben wij begrip voor.”

GeenStijl

Hoewel de beelden offline zijn gehaald, circuleren ze nog altijd op sites als GeenStijl. Daarmee worden de verdachten ook na een veroordeling voor altijd met die beelden geconfronteerd. ,,Dit kan ze nog jaren achtervolgen”, zei Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT & Recht van de Radboud Universiteit, vorige week nog. De politie snapt die kritiek, maar zegt daar geen controle op te hebben. ,,Na het offline halen van de beelden benaderen we alle media met de vraag of zij ons voorbeeld kunnen volgen. Doorgaans gaan media daar in mee, maar er zijn partijen die dat niet doen. Dat is jammer, maar dan houdt het voor ons ook op.”

Voor het vrijgeven van zulke beelden moet het Openbaar Ministerie toestemming geven. Dat gebeurt niet zomaar. Er moet vaak een spoedeisend belang zijn, bijvoorbeeld bij een acute zoektocht of als de openbare veiligheid in het geding komt. ,,Dat is hier niet het geval. Hier zijn geen grote slachtoffers, behalve de exploitant van de automaat”, vertelde (internet)advocaat en privacydeskundige Christiaan Alberdingk Thijm. ,,Dat de politie desondanks overgaat tot dit middel, is bijzonder.” Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops was het daarmee eens. ,,Hier geldt geen zwaarwegend opsporingsbelang.”

Schadepost

De politie vermoedde in eerste instantie dat het om twee minderjarige verdachten zou gaan. Nu blijkt dat een hen meerderjarig is. Hoe oud de andere verdachte is, is niet duidelijk. ,,We zijn naar deze persoon nog op zoek.” De politie verwacht op korte termijn een tweede aanhouding te doen. Of de schade van 10.000 euro op deze jongens verhaald gaat worden, is nog niet bekend.

