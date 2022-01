Politie heeft handen vol aan opruiers en bedreigers: van rellen in Eindhoven tot dreigtweets aan Rutte

Halsema stuurt VN-rapporteur brief over ‘beheerst’ optreden politie bij demonstra­tie

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft VN-rapporteur Nils Melzer een brief gestuurd na zijn kritiek op het optreden van de Nederlandse politie tijdens coronaprotesten. Dat meldt Halsema in een brief aan de gemeenteraad over de verboden coronademonstratie op het Museumplein van 2 januari.

12 januari