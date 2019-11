Politie heeft verdachten ‘bloedprikbende’ op het oog

Ze zorgen voor schrik bij grote groepen ouderen en senioren: criminelen die hen benaderen met de smoes om bloed af te nemen om ze daarna te beroven van hun geld of pinpas. De afgelopen weken zijn er uit het hele land tientallen meldingen binnengekomen over deze personen die zich met een smoes bij kwetsbare mensen binnen praten. De politie toonde eerder in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden van de verdachten. Nu blijkt een aantal verdachten afkomstig te zijn uit een beruchte Utrechtse Romafamilie die bekend is bij de politie, zo bevestigen goed ingevoerde bronnen. Het gaat om zowel mannen als vrouwen, die werken in wisselende samenstellingen.

Hoewel de politie namen en rugnummers heeft bij de verdachten, heeft dat nog niet geleid tot aanhoudingen. Sinds het tonen van camerabeelden van de verdachten zijn ze op de vlucht en houden zich schuil uit angst te worden aangehouden. De bende raakte voor het eerst in opspraak in Utrecht, toen er op 14 en 20 oktober twee bejaarden in de Utrechtse wijk Overvecht werden beroofd. In de wijk Kanaleneiland bleek later ook een slachtoffer te zijn gevallen. De dieven sloegen daarnaast toe in Eindhoven, Delft, Ouderkerk aan de Amstel, Amsterdam, Goirle, Zevenbergen en Haaksbergen. In Delft werd er van tevoren met het slachtoffer gebeld. De politie ontving honderden tips over deze bende.

De politie liet aan deze site eerder weten rekening te houden met een georganiseerde bende. Sybren van der Velden, landelijke projectleider-coördinator woninginbraak en heling, had het over een nieuwe ‘trend’. ,,Eentje waarbij de daders wéér een grens overgaan.” Volgens Van der Velden gaat het bij deze specifieke babbeltruc om meer dan een paar brutale jongeren. ,,We hebben te maken met een georganiseerde bende. Deze criminelen zoeken naar uitersten. Ouderen zijn door voorlichting en media-aandacht steeds alerter op babbeltrucs. Ze laten zich niet meer in de maling nemen door iemand aan de deur die vertelt dat de waterleiding stuk is. Dus moeten ze iets nieuws verzinnen. En daarin gaan ze heel ver.”