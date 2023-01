Politie houdt 25-jarige drugsrijder aan na ernstig ongeval op A15 en jaagt op ‘beschonken’ automobilist

Het ongeluk gebeurde rond 06.30 uur op de rijbaan richting Tiel en Rotterdam. Een 25-jarige man uit Papendrecht is aangehouden, nadat hij in het ziekenhuis met wat hechtingen was opgelapt. De wangslijmtest op drugs wees uit dat hij onder invloed was, vermoedelijk had hij speed gebruikt.



Hij heeft volgens de politie ‘de grootste rol’ in het ongeval, waar in totaal drie auto's bij betrokken waren. Twee inzittenden van een andere auto moesten ook naar het ziekenhuis.