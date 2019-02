Politie houdt verdachte aan in 17 jaar oude vermissingszaak

De politie heeft in Nederhemert een verdachte aangehouden in verband met een zeventien jaar oude vermissingszaak. Amsterdammer Patrick van Dillenburg verdween in 2002 uit de Jordaan. Hij was toen 38 jaar. De politie denkt dat hij niet meer leeft.

De dinsdag aangehouden verdachte is een 49-jarige man uit het Gelderse Nederhemert (gemeente Zaltbommel). Hij is direct in beperkingen geplaatst en mag alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Van Dillenburg was op 2 januari 2002 bij zijn vriendin op de Willemsstraat in de Amsterdamse Jordaan, toen hij een telefoontje kreeg. Hij zei daarop tegen haar dat hij even weg moest, maar kwam nooit meer terug. Uit het onderzoek dat de recherche vervolgens startte, is het beeld naar voren gekomen dat Van Dillenburg zich bezighield met drugs en een conflict had.

Van Dillenburg was tot het moment dat hij verdween geen bekende van de politie, die vermoedt dat ook zijn vriendin niet wist dat hij crimineel actief was. Mede door die informatie werd er in eerste instantie ook rekening mee gehouden dat Van Dillenburg zelf voor zijn verdwijning koos, en niet gevonden wilde worden.

Ultieme poging

Dat beeld is recent veranderd, mede door een aantal tips. ,,De zaak is zo lang onopgelost gebleven, dat we het gevoel kregen dat dit toch niet in de haak was’’, zegt een politiewoordvoerder. Dat heeft ertoe geleid dat dinsdag een verdachte is aangehouden in Nederhemert.