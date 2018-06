Politie houdt verdachte aan voor steekpartij en explosie in Utrechtse flat

De man is gisteravond direct door de politie aangehouden. Een woordvoerder van de politie wil dat niet bevestigen. ,,Wij kunnen daar nog geen uitspraken over doen. Dat onderzoeken we op dit moment. De recherche is op dit moment druk bezig met horen van getuigen.” De politie heeft de hele nacht forensisch onderzoek gedaan in en rond de flatwoning. Het gebied rond de woning was ook vanochtend nog afgezet met zwarte hekken. Een zestal woningen bleef uit voorzorg dicht. De bewoners hebben de nacht elders moeten doorbrengen.

Neergestoken

Volgens bronnen is voorafgaand aan de explosie de vrouw door haar man neergestoken. De politie ging gisteravond op de melding van de steekpartij af. Toen agenten in de flat aankwamen stond de woning al in brand, waarna agenten probeerden andere bewoners te waarschuwen. Niet veel later vond een explosie plaats in de woning. Een van de agenten kon door de vuurzee niet meer terug via het trappenhuis. Via een raam dat hij insloeg kon hij ontsnappen en viel op een afdak. Omstanders hielpen de man van het dakje af. De agent brak bij de val zijn beide kuitbenen. Ook heeft hij verwondingen aan zijn armen en problemen met zijn luchtwegen.