Politie in cassatie over schietdrama Alphen

Respect­loos gedrag blijft dalen

0:12 Steeds minder mensen ervaren respectloos gedrag van anderen in het openbaar. Van alle Nederlanders vanaf 15 jaar heeft twintig procent wel eens te maken gehad met respectloos gedrag op straat. Vorig jaar was dat 21 procent. In 2008 was het nog 25 procent. Jonge meiden in de stad hebben het vaakst last van respectloos gedrag. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.