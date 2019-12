Politie jaagt op gevluchte automobilist na dodelijk ongeluk in Doesburg

Volgens een woordvoerder doet de politie er alles aan om de bestuurder van de donkere stationwagen die de auto aanreed te traceren. Die automobilist ging er vandoor nadat de aangereden auto over de kop was geslagen. ,,We hebben verschillende onderdelen van de stationwagen gevonden op de ongevalsplek’’, zegt de politiewoordvoerder.

Dashcam-beelden

,,We roepen mensen op te melden als ze een auto zien rijden die aan de voorzijde schade heeft. We hopen dat iemand mogelijk dashcam-beelden heeft gemaakt van de betreffende auto zodat we de bestuurder kunnen vinden. Dit is zo'n ernstige zaak.''