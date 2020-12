Politie knipt wanhopige Sven los van hek voor de deur bij UWV-baas en pakt hem op

Van der Woude (45) zat sinds donderdagmiddag voor de deur van Tof Thissen , die hem ooit een persoonlijk gesprek bij een kop thee zou hebben beloofd, maar daar kwam het nooit van. Van der Woude lijdt aan tinnitus, een ernstige vorm van oorsuizen. Zo erg dat hij inmiddels toestemming heeft een euthanasietraject in te zetten. Van der Woude wil zijn leven alleen nog een kans geven als het UWV hem helpt de juiste uitkering te krijgen om naar een afgelegen stille plek in Frankrijk te kunnen verhuizen, waar weinig prikkels zijn en waar hij het leven aan zou kunnen.

Psychische hulp

Omdat, zegt Sven, hij van algemeen UWV-directer Tof Thissen ooit de belofte kreeg eens samen een kop thee te drinken, ketende hij zich na lange tijd wachten donderdag vast aan een hek voor de deur van Thissen. Die was daar niet van gediend. De afgelopen dagen kreeg Sven geregeld bezoek van de politie die hem zei dat hij zijn actie moest staken. Ook werd hem psychische hulp aangeboden en af en toe werd hij weggestuurd, omdat hij in elk geval 's nachts niet mocht kamperen voor Thissens deur.

‘Spijtig’

Het UWV laat in een statement weten dat het vindt dat Sven een grens overtreedt door in de privésfeer van Tof Thissen te treden. Het UWV zegt dat het, ‘hoe spijtig ook’, niks voor Sven kan betekenen. Het UWV zegt - samengevat - dat zowel interne als externe deskundigen hebben gekeken of er voor Sven een uitzondering gemaakt kan worden op bestaande regels, maar dat dit helaas niet mogelijk bleek. Volgens het UWV is Sven uitgenodigd om op gesprek te komen zodat de eerder genomen besluiten kunnen worden toegelicht, maar, zegt het UWV, daar weigert Sven op in te gaan.