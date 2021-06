Politie lost waarschuwingschoten na vermeende schietpartij in Goes, verdachte aangehouden

De politie heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost na een vermeende schietpartij in de Leeuwerikenstraat in Goes. Een verdachte heeft met knalpatronen geschoten. Inmiddels is de rust teruggekeerd in de straat. De verdachte is aangehouden.

Buurtbewoners meldden rond 10.40 uur dat ze schoten hoorden in de Leeuwerikenstraat in Goes. Volgens de politie was sprake van een incident in de relationele sfeer. De verdachte werd rond 12.40 uur aangehouden bij een woning aan het Juffersweegje in Kapelle. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekend.

Onderzoek naar schoten

De politie heeft net na de melding van schoten onderzoek gedaan in de Leeuwerikenstraat, waaruit bleek dat er met zogeheten knalpatronen is geschoten. Knalpatronen zijn gemaakt om te schieten met een alarmpistool. De patronen maken wel het geluid van een vuurwapen, maar er wordt geen projectiel mee afgeschoten. Er is dus ook niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Wel is een persoon met de ambulance meegenomen als gevolg van een schrikreactie.

Volledig scherm De politie loste waarschuwingsschoten. © Johan vd Heijden

Terwijl de politie sporenonderzoek deed in de Leeuwerikenstraat is de verdachte teruggekomen in zijn auto. Agenten hebben daarop waarschuwingsschoten gelost. De verdachte wist alsnog te ontkomen. Agenten hebben toen de hulp van een politiehelikopter ingeroepen om de verdachte op te sporen.

Omwonenden

Buurtbewoners reageren geschrokken op het incident. Met name bewoners van de flat aan de Nachtegaallaan zagen alles gebeuren. ,,Ik ben nog een beetje trillerig", zegt een vrouw. ,,Ze zeiden niet wat er aan de hand was, alleen dat we de deur moesten dichthouden.” Verschillende andere mensen zagen een ‘zwarte auto heel hard wegrijden’.

Volledig scherm Bewoners van de flat aan de Nachtegaallaan zagen alles gebeuren. © Joeri Wisse