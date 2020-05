Politie maakt reconstructie van dood pasgeboren baby in Haaksbergen

Het Landelijk Video Reconstructie Team van de politie gaat komende week een reconstructie maken over de dood van de pasgeboren baby in Haaksbergen, op 11 april. De moeder, verdachte in de zaak, zit daarvoor nog altijd vast.

Bewoners van de Jan Vermeerstraat zijn verzocht hun voertuigen op 2 juni niet in hun straat te parkeren. Op die dag zal het videoteam van de politie een reconstructie maken, met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Het rechercheteam hoopt dat de reconstructie een bijdrage zal leveren aan de waarheidsvinding. Nadere informatie over de inhoud en het verloop wordt door de politie niet gegeven.

In de straat worden twee speciale werkunits en een regiewagen geplaatst. Tevens zullen er schermen staan, zodat het team in alle rust de reconstructie kan uitvoeren. De wijkagent zal de gehele dag voor deze bewoners aanwezig zijn.

Eerste Paasdag

Het onderzoek naar de dood van de pasgeboren baby loopt sinds Eerste Paasdag. De politie kreeg een melding vanuit het ziekenhuis, waar een moeder met haar overleden kind binnen was gekomen. De doodsoorzaak was onduidelijk. Daarop werd de woning van de vrouw en haar partner afgezet.

In de buurt en onder kennissen was niet bekend dat de vrouw zwanger was. Onduidelijk is of ze dat zelf wist. Volgens bronnen zou de vrouw alleen zijn geweest ten tijde van de geboorte van het kind en geen hulp hebben ingeroepen. Met alle gevolgen van dien voor de baby.

De Haaksbergse vrouw (30) werd in dat Paasweekend direct door de politie gehoord, net als haar partner. Pas later, op 21 april, werd ze aangehouden, ruim een week na het drama, op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar kind. Onlangs besloot de raadkamer van de rechtbank in Almelo haar voorlopige hechtenis met zestig dagen te verlengen.