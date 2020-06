Politie mag poloshirt lozen tijdens hittegolf

Video Rijkswater­staat waarschuwt voor rivierzwem­men na dood 22-jarige man uit Wageningen

11:07 De zwemmer die woensdag overleed in de Nederrijn, is een 22-jarige man uit Wageningen. Het onderzoek naar zijn verdrinking is afgerond en volgens de politie is er geen sprake van een strafbaar feit, maar van een noodlottig ongeval.