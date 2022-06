Politie naarstig op zoek naar vermiste Ashley (17) uit Friesland, ze is mogelijk in omgeving van Delft

De politie is naarstig op zoek naar de vermiste Ashley Krieger. Het 17-jarige meisje is op vrijdag 3 juni voor het laatst gezien in Leeuwarden. ,,We hebben informatie dat zij zich mogelijk in de omgeving van Delft bevindt”, meldt de politie Noord-Nederland maandagmiddag. Wie meer informatie over het meisje heeft, wordt gevraagd contact op te nemen.