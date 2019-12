Politie neemt 145 fulltimers aan in strijd tegen cybercriminelen

De teams richten zich niet alleen op opsporing, maar ook op preventie. Zo helpt het team kwaadaardige hackerssoftware van het internet af te halen. ,,Zo’n ingreep is effectiever dan iemand op te sluiten”, aldus plaatsvervangend korpschef Henk van Essen in een interview met deze krant.



Van Essen geeft zijn interview vlak voordat een kritisch rapport van de Inspectie J en V over de recherche verschijnt, zo blijkt uit andere bronnen. Naar verluidt is de inspectie kritisch over de samenwerking tussen de verschillende rechercheonderdelen. Dat beeld is voor een deel achterhaald, aldus Van Essen. ,,We staan er al beter voor. Het is niet allemaal hosanna, maar de recherche is springlevend.”