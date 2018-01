Politie onder vuur vanwege patseraanpak

Zwaneveld geeft aan dat degene die door de politie wordt benaderd, kan denken dat hij of zij staande wordt gehouden om een andere reden, bijvoorbeeld om zijn of haar etnische afkomst. ,,We hebben net bedacht dat we niet de schijn willen wekken dat er sprake is van etnisch profileren'', zegt ze. ,,Maar de kans dat dat hierbij wel gebeurt, is juist heel groot.''



De ombudsman stelt dat het juridisch erg ingewikkeld is iemand op straat zijn of haar jas af te nemen. ,,Het is niet verboden om daarin rond te lopen. Daarnaast is het vaak onduidelijk hoe zo'n kledingstuk betaald is en hoe oud het is.''



In tegenstelling tot een dure auto. ,,Daar zijn objectieve kenmerken voor'', zegt Zwaneveld. ,,De huidige waarde van een auto is vast te stellen evenals wie de huidige en vorige eigenaar is.''