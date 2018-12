Politie onderschepte al meer verboden vuurwerk dan in heel 2017

Onderschepte de politie vorig jaar in totaal 40.382 kilo fout vuurwerk, halverwege december stond de teller al op 48.102 kilo. En dat terwijl de drukste periode nu pas is. Het hele jaar door stuit de politie op verboden vuurwerk, maar tegen het eind van het jaar nemen de hoeveelheden toe. Topweek dit jaar is vooralsnog de week van 12 t/m 18 november. Toen werd 12.712 kilo verboden vuurwerk onderschept.



De voorbeelden van onderscheppingen zijn legio. Zo nam de politie Den Haag afgelopen week 230 kilogram zwaar illegaal vuurwerk in beslag na een controle op 11 adressen. Op een locatie in Rijswijk moest er daarbij zelfs een explosievenspecialist aan te pas komen. In Ouwerkerk aan de IJssel werden door de politie Krimpenerwaard bij een 49-jarige bewoner vijf flowerbeds - een bepaald soort megavuurwerkpot - van in totaal 300 kilogram aangetroffen.



Dit najaar bezocht de politie bovendien duizend adressen die verboden vuurwerk hadden gekocht via Poolse webshops. Begin december zijn ook vier van zulke websites offline gehaald.



De politie is tegenwoordig in de strijd tegen illegaal vuurwerk ook actief op sociale media. Zo haalde de politie Oost-Nederland vorige maand 900 instagram-accounts offline waarop verboden vuurwerk werd aangeboden.



