Politie opgelucht: gevonden 'vinger' blijkt toch geen vinger

Rel bij stadswacht Helmond: eerst versturen van porno, nu fiets gestolen tijdens werktijd

21:51 De zoveelste rel bij de stadswacht in Helmond is een feit. Een stadswacht in Helmond heeft tijdens zijn dienst een fiets gestolen. De man, die bijna met pensioen zou gaan, wordt ontslagen door zijn werkgever. ,,Het is zonneklaar dat dit onacceptabel is.”