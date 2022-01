Politie overspoeld met tips over dood Esmee (14) na Opsporing Verzocht: nu al meer dan 100

De zaak kwam dinsdagavond aan bod in tv-programma Opsporing Verzocht en deze uitzending werd woensdag aan het begin van de middag herhaald. ,,We hebben ook veel aandacht gegenereerd via sociale media en ook dat heeft kennelijk geholpen”, concludeert een politiewoordvoerder.

In de uitzending zei de politie ‘dringend’ op zoek te zijn naar meer informatie over Esmee, die donderdag 30 december rond 16.00 uur voor het laatst is gezien in de buurt van het Vijf Meiplein in Leiden. ‘s Avonds laat is ze als vermist opgegeven en de uren daarna is vergeefs naar haar gezocht. Vrijdagochtend even voor 9.30 uur werd haar lichaam gevonden in de buurt van station Leiden Lammenschans, later die dag pakte de politie in Leiden een 32-jarige verdachte op. Hij zit nog vast.

De vele tips bezorgen het onderzoeksteam van de politie veel werk, maar de woordvoerder roept op om ook nu tips te blijven geven. ,,Alles kan helpen om ons een beeld te vormen van wat er met Esmee is gebeurd.”

Bijzonder

Dat er zo snel zoveel tips binnenkomen over één zaak is volgens de woordvoerder bijzonder. De politie had eerder al aangegeven dat de zaak erg leeft onder een groot publiek. Velen kwamen de afgelopen dagen al bloemen leggen op de plek waar Esmee is gevonden.

De politie is nog op zoek naar de fiets van het slachtoffer. Het gaat om een damesfiets van het merk Cortina. Op de fiets zit een bruinkleurige rieten mand. De mand heeft een deksel. Onder het zadel van de fiets zat ook een kettingslot. Achterop het spatbord zit een sticker. Verder kun je de fiets herkennen aan het framenummer Co0001251294. Mensen die de fiets zien, worden opgeroepen om deze niet aan te raken en direct de politie te bellen.

Of er nog meer acties komen om tips te vergaren, zoals flyers uitdelen op drukke plekken of matrixborden op de weg zetten met een nummer dat tipgevers kunnen bellen, is nu nog onduidelijk.

De bloemenzee op de plek waar Esmee werd gevonden, blijft groeien. Bekijk hieronder de video.

Verslagenheid

Esmee was sinds donderdag 30 december vermist. Haar levenloze lichaam werd een dag later gevonden in een speelpark aan de Melchior Treublaan in Leiden. De politie gaat uit van een misdrijf en de 32-jarige Olivier van de G. zit vast als verdachte.

In Hazerswoude-Rijndijk en Leiden wordt met grote verslagenheid gereageerd op haar dood. Op de plek waar ze vrijdag werd gevonden, liggen veel bloemen, kaarsjes en kaarten. De uitvaart van Esmee is aankomende zaterdag.

