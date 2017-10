Politie overweegt hulp leger bij zoeken Anne

Politiemensen die de zoekploegen leiden lopen rond met plastic zakken om eventuele vondsten te bewaren. Daarvan wordt minutieus de locatie en omstandigheden vastgelegd. Volgens de politiewoordvoerder zijn er inmiddels zakken vol voorwerpen uit de bossen rond Huis ter Heide gehaald. Daarvan moet later nog worden vastgesteld of ze waardevol zijn in het onderzoek naar de vermiste Utrechtse. ,,Er zat in elk geval niks bij dat meteen duidelijk van belang is.’’



De politie is onder meer erg geïnteresseerd in de telefoon van de Utrechtse, waarmee ze vrijdagavond 29 september onderweg in de stromende regen in Baarn nog een selfie verstuurde.