Politie pakt bijna 600 voortvluchtigen dankzij nieuwe app

De nieuwe aanpak moet helpen om het hoge aantal voortvluchtige veroordeelden te verminderen. Voorheen was dat veel moeilijker omdat gegevens van zogenoemde ‘voortvluchtigen’ in allerlei verschillende registers terecht kwamen. Hierdoor bleven ze langer gemakkelijk weg of hadden ze tijd van adres te wisselen.

Succes

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil dat tegengaan. Hij ziet in de aanhouding van 585 personen ‘bewijs dat de impulsen werken’. Door één systeem te gebruiken, is het voor agenten direct na te gaan of niemand nog een straf of een boete heeft open staan. Ook kunnen woonadressen gemakkelijker worden bezocht, omdat dit in één systeem worden bijgehouden. ,,Dat is heel belangrijk, want het is ontzettend onrechtvaardig als mensen die zijn veroordeeld hun straf weten te ontlopen.’’