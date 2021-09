Politie pakt in Eindhoven negen terreurverdachten op die trainden voor een aanslag

Het gaat om mannen in de leeftijd van 18 tot en met 31 jaar, met stuk voor stuk een Nederlands paspoort. Acht van hen zijn ook hier geboren, één verdachte komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Volgens justitie zou de groep sympathiseren met IS en diens jihadistische gedachtengoed.

De mannen worden verdacht van deelname een terroristische organisatie. Wat de groep specifiek van plan was, is niet duidelijk. Daar doet de politie nog volop onderzoek naar.

Helikopter

De grootscheepse actie vond donderdag heel vroeg in de ochtend plaats. Bewoners in Eindhoven-Noord werden rond rond vijf uur wakker van een helikopter die rondcirkelde boven de stad. De politie viel ondertussen binnen op verschillende adressen.

Bij het doorzoeken van de woningen kwamen er geen wapens of explosieven boven tafel. Wel namen rechercheurs een groot aantal gegevensdragers in beslag, dat kunnen bijvoorbeeld laptops of usb-sticks zijn.

Het onderzoek van de landelijke recherche startte afgelopen zomer na informatie van de inlichtingendienst AIVD. Vrijdag werden de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die keek daarbij alleen of de aanhouding rechtmatig was. Op een later moment, mogelijk na het weekend, zal worden gekeken of er genoeg redenen zijn om de verdachten langer vast te houden.