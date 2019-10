Politie rolt bende Colombiaanse vrouw op: recordvangst van 13 miljoen euro cash

In totaal hield de politie zeven verdachten aan in het grootschalige drugsonderzoek. Het gaat om twee mannen uit Albanië, een man en twee vrouwen uit Colombia, een man uit Nieuw-Zeeland en een man uit Marokko. Arrestatieteams hebben de verdachten op vier locaties in Amsterdam aangehouden. Bij doorzoekingen in vijf woningen troffen rechercheurs de ruim 12,8 miljoen euro aan. De in plastic gebundelde bankbiljetten zaten onder meer verstopt in koffers.



Volgens justitie was een in Amsterdam verblijvende 52-jarige Colombiaanse vrouw de leider van de bende, die cocaïne uit Colombia zou hebben ingevoerd. In overleg met de officier van justitie werd besloten om op donderdag 12 september 2019 een aantal leden van het criminele samenwerkingsverband aan te houden en de in beeld gekomen woningen te doorzoeken. Het onderzoek werd tot nu toe stilgehouden.