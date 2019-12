Politie schatte aanslag Utrecht terecht in als terreurdaad, communicatie kon beter

Het COT stelt dat het crisisteam dat op de dag van de aanslag aan het werk is gegaan begrijpelijke keuzes heeft gemaakt, met de op dat moment beschikbare informatie. Daarbij speelt mee dat onduidelijk was welke dreiging er was, het belang van het snel opsporen van de verdachte en de onzekerheid bij bewoners van de stad. Dat de gemeente, politie en justitie uitgingen van een terroristische aanslag was daarom logisch, volgens het COT. ,,Hierdoor was het voor functionarissen in de crisisorganisatie duidelijk hoe er gehandeld moest worden en vond in een vroegtijdig stadium opschaling binnen de betrokken nood- en hulpdiensten plaats,” aldus de onderzoekers.

Niet vlekkeloos

Toch stelt het COT ook vast dat niet alles vlekkeloos verliep. Zo werden bijvoorbeeld cruciale gemeentelijke ambtenaren niet of te laat van het incident op de hoogte gesteld. ,,. Dit leidde niet tot problemen in de bezetting van de crisisorganisatie, doordat het tijdstip van de gebeurtenis tijdens kantoortijd plaatsvond en functionarissen persoonlijk benaderd konden worden,” luidt de conclusie. Ook de informatie-uitwisseling tussen bijvoorbeeld de NCTV en de crisisorganisatie kan beter. Minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) stelt: ,,Hoewel er vroegtijdig vanuit nationaal niveau contact is gelegd met de crisiscommunicatiepartners van de gemeente Utrecht, had er meer feitelijke afstemming over timing en inhoud van de communicatie kunnen plaatsvinden tussen de betrokken partners.”



Het COT heeft in overleg met betrokkenen van politie, justitie en de gemeente een aantal aanbevelingen gedaan. Een daar van is het beter uitleggen van noodmaatregelen bij dergelijke crisissituaties. Zo besloot Jan van Zanen de inwoners van Utrecht op te roepen binnen te blijven. Met dat besluit is niks mis, stelt het COT. Wel zou het beter zijn om goed uit te leggen wat de maatregel precies betekent, en hoe lang het advies geldig is.