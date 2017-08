Politie schiet man met 'speelgoedwapen' neer in Doetinchem

Zoals gebruikelijk als een agent één of meerdere schoten heeft gelost, doet de Rijksrecherche onderzoek naar het schietincident. Daarvoor is onder meer sporenonderzoek gedaan ter plekke. In de Hamburgerstraat zijn de gele markeringen op de klinkers dinsdagmorgen nog de enige zaken die verraden dat er in de voorgaande nacht iets is gebeurd.



De politie komt later vandaag naar buiten met meer informatie over het schietincident.