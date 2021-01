Politie schiet man neer die met mes bureau in Den Bosch probeert binnen te dringen

‘Showtje’ van te hard rijdende motorrij­der kostte ongeboren baby het leven bij botsing

14 januari De veroorzaker van een noodlottige aanrijding op de Wijnstraat in Dordrecht reed tussen de 62 en 70 kilometer per uur. Dat was ruim twee keer zo hard als de toegestane maximumsnelheid. Een dag na de botsing overleed de ongeboren baby van de aangereden vrouw die op dat moment 22 weken zwanger was. ,,De gevolgen zijn vreselijk’’, zei de officier van justitie bij het proces tegen verdachte J.P. (37). ,,En met zijn gedrag heeft hij een forse mate van schuld aan het ongeval.’’