Politie schiet ontsnapte tbs’er dood na achtervolging

Februari was nat, stormach­tig en erg zacht: op een na warmste sinds 1901

12:46 De afgelopen maand februari was met een gemiddelde temperatuur van 7,2 graden in De Bilt zeer zacht. Het was zelfs de op een na zachtste februarimaand sinds 1901. Alleen 1990 was met 7,6 graden warmer. De normale gemiddelde temperatuur in februari is 3,3 graden, meldt Weerplaza.