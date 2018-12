Politie schiet op drie daders woningoverval Zaltbommel, een persoon nog voortvluchtig

UPDATEDe politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag meerdere keren geschoten op drie verdachten van een woningoverval in Zaltbommel. Een van de verdachten heeft daarbij schotwonden opgelopen in zijn been.

Rond 00.45 uur werd een woning aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel door drie personen overvallen. Op dat moment zouden vader, moeder en kind aanwezig zijn geweest in de woning. Zij zouden door de overvallers onder schot zijn gehouden. Toch kon de politie gealarmeerd worden. Aangezien het politiebureau dichtbij is, was de politie snel aanwezig.



Wat volgde was een schietpartij op straat. De politie heeft meerdere schoten gelost op de overvallers, die desondanks wisten te ontkomen in hun auto.

In Zaltbommel is sporenonderzoek gedaan op straat.

Tankstation

De overvallers dumpten hun auto op de vluchtstrook langs de A2. De overvallers kwamen weer in beeld bij tankstation de Lucht langs de A2, richting Den Bosch. Een stuk voorbij het pompstation dumpten de overvallers hun auto op de vluchtstrook, waarop ze er te voet vandoor zijn gegaan. Een van hen kon al snel worden aangehouden, maar de andere twee daders wisten in eerste instantie te ontkomen.



De politie van de Landelijke Eenheid, een arrestatieteam en politiehonden werden ingezet om de andere daders te achterhalen. Daarbij werden weilanden in de omgeving omsingeld en doorzocht. Een politiehond vond uiteindelijk een spoor. Een van de daders was een schoen verloren in een sloot. De dader zelf werd daar niet direct aangetroffen.

Weilanden werden omsingeld.

Schotwonden

Toch kwam een van de overvallers opnieuw in beeld. Wederom bij tankstation de Lucht. Een gewonde man zou daar om een lift hebben gevraagd. De politie werd gewaarschuwd en wist bij het pompstation de tweede verdachte aan te houden. Hij had twee schotwonden in zijn been en is met een ambulance, onder politie-escort, naar het ziekenhuis gebracht.

Ook een van de bewoners van de woning zou gewond zijn geraakt. Hij zou onder meer een gebroken kaak hebben opgelopen tijdens de overval. Deze persoon is met eigen vervoer naar het ziekenhuis gegaan.

De derde dader is vooralsnog spoorloos. De politie was bezig met een groot onderzoek op de A2, bij het tankstation en bij de woning. Daarvoor was een deel van de A2 enige tijd afgesloten.