Politie schiet op verwarde man in Halsteren, slachtoffer overleden

De politie heeft vanochtend in het Noord-Brabantse Halsteren op een verwarde man geschoten. Daarbij is het slachtoffer overleden, bevestigt een woordvoerder van de politie.

De man was zichzelf ernstig aan het verwonden met een mes. Volgens een eerste verklaring van een politiewoordvoerster besloten de agenten ter plaatse - het is nog onduidelijk hoeveel dat er waren - daarom om op hem te schieten. Onderzoek moet uitwijzen waaraan het slachtoffer exact is overleden.

Het incident vond plaats rond 08.30 uur in de ochtend. De hulpdiensten rukten uit, maar hulp mocht niet meer baten. Een opgeroepen traumahelikopter is niet meer geland. Voor zover de politiewoordvoerster weet zijn er geen agenten gewond geraakt. De Rijksrecherche onderzoekt verder wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning en of er agenten zijn bedreigd.

‘Vier schoten’

Volgens een omwonende werden er in totaal vier schoten gelost in de woning. Ze stond op het punt om boodschappen te gaan doen, vertelt de jonge moeder die pal naast het bewuste huis aan de Pottenbakker woont. ,,En om iets over half negen zien we ineens een arrestatieteam bij ons voor de deur staan. We hoorden dat ze bij de buren naar boven gingen en kort daarna hoorden we een hoop gebonk en geschreeuw: ‘Politie! Doe de deur open!’ Toen hebben ze de deur ingebeukt en hoorden we vier knallen. Heel heftig, ook voor onze twee kinderen.’’

Terwijl ze haar verhaal doet, loopt de hoofdbewoner tamelijk kalm voorbij aan de overkant van de straat. ,,Are you okay?’’, vraagt de buurvrouw bezorgd. Duimpje omhoog, het gaat wel. Volgens de buurvrouw heeft hij uiteindelijk zelf de politie gebeld. ,,Hij stond rustig buiten te wachten toen de hulpdiensten aan kwamen rijden.’’

Drie bewoners

Ze wonen er volgens haar met z’n drieën. De hoofdbewoner woont er al een jaar of drie, sinds twee maanden zijn er twee andere personen bij ingetrokken. Het huis wordt gehuurd door het bedrijf waar ze alledrie werken. ,,Drie jonge gasten. Ze zaten vaak gewoon rustig in de tuin met elkaar. Nooit iets vreemds aan gemerkt.’’