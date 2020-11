Politie slaat alarm: baby Tuana van drie maanden vermist

Stelling | Piloten moeten tot 2025 salaris inleveren om KLM te redden

11:55 KLM mag wel tot de ‘nationale trots’ van Nederland gerekend worden en in ieder geval is het een bedrijf waar iedereen een mening over heeft. Zeker nu door verzet van de piloten een faillissement dreigt voor de luchtvaartmaatschappij. Wat moet er volgens jou gebeuren?