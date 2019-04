Politie slaat grote slag: 17 auto's ‘afgepakt’ en 8 verdachten opgepakt

Bij een actie tegen ondermijnende criminaliteit heeft de politie woensdag in Brabant dertien auto’s, een camper en een motor (Harley Davidson) in beslag genomen. Het gaat om auto’s die mogelijk met crimineel geld zijn aangeschaft. Acht verdachten zijn aangehouden. Bij dezelfde actie legde de Belastingdienst beslag op vier auto's.

Op verschillende locaties in de regio, in Oosterhout, Breda en Nieuwendijk, is de politie vandaag met zestig man actief geweest. Daarbij is samengewerkt met onder meer Belastingdienst, gemeentes, Belastingsamenwerking West-Brabant, Openbaar Ministerie en Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).



De inbeslaggenomen voertuigen zijn op een terrein van de politie in de Bredase Haagse Beemden gestald en worden daar aan een minutieus onderzoek onderworpen. De auto's hebben volgens de politie een totaalwaarde van zeker 200.000 euro.



Dure auto’s

Speerpunt van de actie is het in beslag nemen van auto’s van mensen van wie het inkomen niet in verhouding staat tot hun uitgavenpatroon. Anders gezegd: hoe kan het dat sommigen in dure auto’s rondrijden, terwijl ze nauwelijks inkomen hebben of van een uitkering leven?

Nadat alle betrokken overheidsinstanties in de afgelopen weken de benodigde informatie met elkaar deelden, ontstond er in acht gevallen een strafrechtelijk onderzoek. In deze gevallen was het vermoeden ontstaan dat de verdachten hun vermogen hadden verworven met geld dat afkomstig is uit misdrijven. Hierbij zou er sprake kunnen zijn van het witwassen van crimineel geld.

De aangehouden verdachten zijn zes mannen uit Oosterhout in de leeftijd van 29 tot 47 jaar, een man van 50 uit Nieuwendijk en een 61-jarige Bredanaar. Zij worden verhoord. Het CJIB heeft tijdens de actie beslag gelegd op een woning in Oosterhout omdat er meerdere vorderingen uitstonden. De Belastingdienst inde een bedrag van 35.000 euro.