Politie toont laatste beelden Jimmy Schepers bij steekpartij op festival: ‘Nachtmerrie die niet meer overgaat’

De politie heeft dinsdagavond via Opsporing Verzocht beelden vertoond van de steekpartij op festival Solid Grooves in Amsterdam, waardoor eind vorige maand de 21-jarige Jimmy Schepers uit Diemen om het leven kwam. Op de beelden is te zien hoe Schepers in een vechtpartij betrokken raakt, iemand met een mes op hem afkomt en hij daarna wegrent.

De beelden zijn heftig. De politie heeft ze ‘frame voor frame’ bekeken en omstanders geblurd. Waar Schepers op eerste beelden nog feestend te zien is op het festival op 28 mei in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, is op het het laatste beeld een rennende Schepers te zien. De politie zegt te denken dat hij hier ‘mogelijk al gestoken is’. Het zijn, voor zover nu bekend, de laatste beelden van hem.

Het gevecht verplaatst zich vervolgens naar een plek verderop op het terrein. Twee van Schepers’ vrienden worden ook gestoken. In de chaos die volgt raakt Jimmy Schepers gescheiden van zijn vrienden. Ook heeft hij geen identiteitsbewijs op zak als hij even later wordt aangetroffen en door festivalpersoneel gereanimeerd, in de buurt van het podium. Zijn omgeving weet daarom lange tijd niet dat hij het derde slachtoffer is.

De politie, die op zoek is naar een aantal specifieke getuigen, zegt dat het slachtoffer probeerde te sussen bij een opstootje. Het Parool meldde eerder al dat Schepers de vriend van zijn zus te hulp kwam bij een vechtpartij en daarbij in zijn buik werd gestoken. De jongeman uit Diemen overleed later in het ziekenhuis.

Na de steekpartij werden direct twee 20-jarige Amsterdammers door de beveiliging aangehouden en overhandigd aan de politie. Een derde verdachte, tevens een 20-jarige Amsterdammer, kon de volgende dag door een arrestatieteam aangehouden worden in het centrum van de stad. Hun voorarrest werd vorige week met negentig dagen verlengd.

Volgens de politie blijkt inmiddels uit het onderzoek dat de sfeer op het festival al voor de steekpartij ‘steeds grimmiger’ werd. Daarnaast zijn er ‘signalen’ dat er tijdens het festival zich al ‘meerdere incidenten’ hebben voorgedaan, waaronder een diefstal onder bedreiging. De aangehouden verdachten zouden bij een grotere groep behoren die bij die incidenten betrokken zou zijn geweest. Ze zochten ruzie, bedreigden mensen en beroofden ze.

Er is beeldmateriaal van het opstootje en de steekpartij, maar de politie is nog op zoek naar een aantal specifieke festivalgangers en aanvullend beeldmateriaal uit andere hoeken. Dinsdagavond vroeg de politie in Opsporing Verzocht die ‘specifieke getuigen’ zich te melden en het publiek om ‘aanvullend beeldmateriaal’.

In de uitzending van Opsporing Verzocht kwamen ook de moeder en een zus van Schepers aan het woord. Ze vertellen over hem: een grote jongen, een knuffelbeer, een gezelligheidsdier die altijd alles voor anderen deed.

,,Waarom, hoe kan je iemand zoiets aandoen? Wat heeft hij hun aangedaan?’’ vraagt zijn moeder zich af. ,,Je ziet andere kinderen veranderen, volwassen worden en Jimmy blijft gewoon altijd hetzelfde.’’ En zijn zus: ,,Het is voor niks, omdat hij op de verkeerde plek stond.’’

Beiden vinden dat niet alleen de daders, maar ook de anderen van de grotere groep jongeren aangehoudene moeten worden. ,,Nu zijn er drie mensen opgepakt, maar er waren meer mensen bij betrokken. De groep is groter dan drie en ook zij moeten opgepakt worden. Wie weet zijn zij ook in staat zoiets te doen bij een ander persoon.’’ En: ,,Dit mag gewoon niet meer gebeuren. Het is de ergste nachtmerrie van een ouder. Een nachtmerrie die niet meer overgaat.’’

