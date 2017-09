Politie trekt boete wildplassende peuter in

updateDe 2-jarige peuter Mattias stond vanmiddag even in het middelpunt van de belangstelling. Hij moest heel nodig plassen en zijn opa liet hem uit pure noodzaak tegen de gevel een bakkerij in Uden wateren. De politie schreef een boete uit, maar die werd later weer ingetrokken.

Hennie van der Elst uit Uden was woest. Rond het middaguur stond hij met zijn kleinzoon Mattias buiten de Plus supermarkt te wachten op zijn vrouw, die boodschappen aan het doen was. Mattias moest plots nodig plassen. Ophouden was geen optie. Dus opa zette hem tegen de gevel van de naastgelegen bakkerij en liet hem plassen. Dat werd opgemerkt door een politieagent die een bekeuring van 140 euro uitschreef voor wildplassen.

Quote Wat moet je dan? Hem in zijn broek laten plassen? Harriet van der Elst De kleine Mattias is net een paar maanden zindelijk. Volgens Harriet van der Elst plast hij de laatste tijd wel drie keer per uur. ,,Ik weet ook niet waarom. Hij was net thuis nog naar de wc geweest. Maar ja, hij moest dus weer. Wat moet je dan? Hem in zijn broek laten plassen?''

Een agent zag wat er gebeurde en schreef een boete uit. De bekeuring werd even later door de politie ingetrokken omdat 'er geen juridische mogelijkheid was om de opa een bekeuring te geven voor het wildplassen van zijn kleinzoon'. Volgens een politiewoordvoerder had het intrekken van de boete niets te maken met alle media-aandacht.

Emoties

De politie gaat bekijken of de agent in kwestie voor de beste afhandeling van het incident heeft gekozen. ,,Ik ga daarover zo met mijn collega's en deze familie in gesprek en hoop snel met iedereen om tafel te zitten'', stelt Eric Heuvelmans, chef van het politieteam Maas en Leygraaf. ,,Het is erg vervelend dat dit is gebeurd en ik begrijp de emoties bij de direct betrokkenen.''

Opa Hennie is in elk geval opgelucht dat de boete van tafel is. ,,Grandioos! Dit scheelt ons een heleboel rompslomp want we hadden er zeker een zaak van gemaakt als de politie vast had gehouden aan deze boete.''