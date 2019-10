Politie verwijdert klimaatactivisten die kruispunten blokkeren in Amsterdam

Ze blijven maximaal zeven minuten op een kruising staan en houden dan even een pauze. ,,Het is de bedoeling om het verkeer te ontregelen. We willen mensen bewust maken van de ernst van de problemen en delen ook flyers uit om dat uit te leggen”, aldus een woordvoerder van de actiegroep Extinction Rebellion, die zegt met zo’n 250 man aanwezig te zijn.



De deelnemers willen tot 11.00 uur actievoeren. Ze hebben spandoeken bij zich met onder meer de tekst: ‘De tijd dringt’. Ook zwaaien ze met vlaggen.



De klimaatactivisten voerden eerder deze week ook al actie in Amsterdam, onder meer op de Stadhouderskade en in het Vondelpark.