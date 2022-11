Politie vindt 350.000 kilo zwaar illegaal vuurwerk, grootste vangst ooit

Albert stierf bij vliegtuig­crash, zijn lichaam werd pas twee jaar later gevonden

In Parijs is nog steeds de rechtszaak bezig over de crash van een Air France-toestel in de Atlantische Oceaan op 1 juni 2009. Wat weinigen weten: aan boord was toen ook een Nederlander, de 43-jarige Albert Kersten uit Haps. Zijn lichaam kwam pas twee jaar later thuis.

