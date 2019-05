Politie vindt drugslab voor crystal meth op vrachtschip

De politie heeft ook een auto in beslag genomen. De bemanning van een politieboot ontdekte het lab vrijdag aan het begin van de middag tijdens een controle. Hoe groot het precies is, kan de politie nog niet zeggen. Doordat een chemische lucht vrijkwam, raakte een agent onwel. Hij is in het ziekenhuis onderzocht en maakt het inmiddels goed.

De politie noemt de vondst ,,uniek in Nederland. Het is de eerste keer dat een drugslab in een vrachtschip wordt aangetroffen’’. Volgens de politie zijn er al wel eerder hennepkwekerijen in schepen gevonden, en ook wel eerder een drugslab in een woonboot, ,,maar nog nooit een drugslab in zo’n groot schip’’. De boot is 80 meter lang.