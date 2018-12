Politie voorkomt nachtelijk graafwerk bij zoektocht naar Willeke Dost

Tweede zoekactie

Het is de tweede nachtelijke zoekactie in korte tijd. Amateurspeurders Jan Huzen en Ab Bruintjes zochten tijdens kerstnacht met prikstokken en een spade het erf af rond de boerderij waar Willeke woonde tot ze in 1992 verdween.



Of de twee mannen zondagnacht ook aanwezig waren, kan de politiewoordvoerder niet zeggen, aldus het dagblad. Ook doet hij geen mededelingen over wie melding heeft gemaakt van de nieuwe graafactie en of de eigenaar van de grond aangifte gaat doen.



De groep was bezig met het graven van een gat toen de politie arriveerde. Heel ver waren ze daar volgens de woordvoerder nog niet mee.