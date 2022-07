Politie waarschuwt voor ‘flauwval challenge’, tiener naar ziekenhuis na mislukte poging

TikTok

Het is niet bekend of de flauwval challenge vaker misgaat in de regio Den Haag. Een politiewoordvoerder houdt er wel rekening mee dat meer jongeren in de regio de challenge doen. ,,Het is een trend op TikTok, daar komt het ook terug. Het valt op dat het ook in een kleine regio als Wassenaar voorkomt. Daar is een jongen daadwerkelijk naar het ziekenhuis vervoerd, dus het basisteam wilde er meer aandacht aan besteden.’’