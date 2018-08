Politie waarschuwt voor gewapende man in Vaals

Duo 'hotelpira­ten' blijft drie maanden langer vastzitten

13:57 Het echtpaar dat ervan wordt verdacht bij hotels in heel het land te overnachten en dineren zonder te betalen, blijft drie maanden langer vastzitten. Zo bevestigt het Openbaar Ministerie. Onder de naam 'Henk en Jolanda' liet het duo een schadepost van meer dan 1000 euro achter bij de Twentse hotels MarCant in Tubbergen en Het Twents Gastenhoes in Ootmarsum.