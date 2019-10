Politie waarschuwt voor nepnieuws over aanslag

De vele gezichten van ‘superhac­ker’ Rian van Rijbroek uit Veghel

19 oktober De Twentse ondernemer en multimiljonair Gerard Sanderink is al meer dan een jaar in de ban van Rian van Rijbroek. Wie is deze 50-jarige Brabantse? Is ze echt geheim agente en superhacker, zoals ze zelf beweert? Is ze de ‘lieve en integere vrouw’ die Sanderink in haar ziet? Is ze een golddigger? Of gewoon een heel verwarde vrouw uit Veghel?