Politie wil twee agenten ontslaan en drie overplaatsen wegens wangedrag

De eenheidsleiding schakelde vervolgens de interne afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) in en die stelde vast dat meerdere agenten al langere tijd ‘onzorgvuldig waren omgegaan met geweldsmiddelen’ en zich ‘onwenselijk hadden gedragen’. Volgens ingewijden gaat het om ‘intimiderend en seksueel grensoverschrijdend’ gedrag binnen het team Walcheren en speelden de situaties zich af in het politiebureau in Vlissingen. De politie wil dat niet bevestigen. ,,Omdat de definitieve besluiten nog niet zijn genomen en de medewerkers nog bezwaar kunnen indienen, willen we op dit moment nog niet ingaan op de situatie”, zegt woordvoerder Alwin Don. ,,De betrokkenen hebben het recht om inhoudelijk bezwaar te maken en daar willen we serieus naar kijken.”