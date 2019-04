Politie zag ernst situatie niet in na arrestatie Mitch

Er is in het begin van alles misgegaan in de manier waarop de politie de crisis te lijf ging die na de arrestatie van Mitch Henriquez ontstond. Om te beginnen: de politie had niet eens in de gaten dat er een crisis zou kunnen ontstaan. Zelfs, zo valt in het rapport te lezen ‘als de politie het filmpje van de aanhouding had uitgekeken’. Agenten zagen vanuit hun perspectief een potentieel gevaarlijke man die op een voor hen normale wijze onder controle werd gebracht. De noodlottige afloop was een ‘dramatisch bedrijfsongeval. Niet zo bedoeld, maar kan gebeuren’.