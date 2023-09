Politie zet duizenden agenten in bij blokkade A12: ‘Dat ze niet hun reguliere werk kunnen doen, doet pijn’

Aantal kinderen in noodopvang stijgt: ‘Steeds grotere groep heeft geen bescher­ming of begelei­ding’

Het aantal kinderen dat in aanmeldcentrum Ter Apel of de noodopvang zit, is de afgelopen weken flink gestegen. Onder hen zijn ook veel kinderen zonder begeleider, de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Er kwamen afgelopen maand circa zeshonderd kinderen bij in de noodopvang, een toename van bijna twintig procent.