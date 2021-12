Politie zet zich schrap voor de jaarwisseling: weer oud en nieuw onder hoogspanning

Woede bij ambulance­per­so­neel om uitgestel­de booster­prik: ‘We lopen risico’s’

Een op het laatste moment ingetrokken oproep voor een boosterprik is bij veel ambulancemedewerkers totaal verkeerd gevallen. Ze zijn volgens belangenbehartiger Stichting Acute Zorg VPR woedend. ,,Het is in deze tijden van corona zwaar onverantwoord voor zowel personeel als patiënten.’’

29 december