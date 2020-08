Politie zoekt getuigen op deze mogelijke vluchtroute van moordenaar van Bas van Wijk

video Deze Twentse supermarkt is de eerste van ons land die dicht moet na coronaboe­tes en waarschu­win­gen, ‘een ramp!’

19:12 Supermarkt Berning aan de Johanninksweg in het Twentse Noord Deurningen - vlakbij de grens met Duitsland - moet op last van de Veiligheidsregio vanaf donderdag de deuren sluiten in verband met herhaalde overtredingen van de coronaregels voor winkels. Voor zover bekend is dit de eerste winkel in Nederland die dit overkomt.