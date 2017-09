Politie zoekt getuigen van dodelijke aanrijding Brabantse hardloopster (22)

Natste septembermaand sinds tijden

8:20 De maand is nog niet helemaal voorbij, maar nu al is duidelijk dat deze september de natste is sinds 2001. Gemiddeld viel in Nederland 130 millimeter regen, tegen 78 normaal. De kustprovincies kregen de meeste nattigheid te verwerken: 150 tot 200 millimeter, plaatselijk zelfs 250, meldt weerbureau Weeronline. De verwachtingen voor de komende dagen zijn meegerekend.