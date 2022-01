Politie zoekt met man en macht naar Dean (4), opgepakte oppas eerder veroordeeld

De recherche in West-Brabant is met man en macht op zoek naar de vermiste Belgische kleuter Dean (4). De politie heeft maandag in Meerkerk zijn oppas Dave de K. (34) aangehouden, maar Dean was niet bij hem. De verdachte had het jochie vorige week in Sint-Niklaas in België meegenomen en was daarna spoorloos verdwenen.

Verhoor van de Belg heeft voor zover bekend niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind. Daarom is een Amber Alert verstuurd. Dat gebeurt slechts een paar keer per jaar en alleen bij levensbedreigende situaties. De zorgen bij recherche en justitie zijn groot. Sommige kranten in België typeerden hem als kinderbeul toen hij daar in 2010 tien jaar celstraf kreeg voor de dodelijke mishandeling van het 2-jarig zoontje van zijn toenmalige vriendin.

Sprang-Capelle

De politie in West-Brabant kwam gisteren vroeg en massaal in actie na aanwijzingen dat de Belg het jongetje had ontvoerd naar Nederland. Onderzoek leidde in de richting van Waalwijk en Sprang-Capelle, waar de politie de bebouwde kom 's morgens enkele uren ‘afgrendelde’ met veertien surveillancewagens. Het tweetal werd niet gevonden.

Auto in Gorinchem

Om kwart over twee trof de politie de verdachte wel aan in Meerkerk, net boven Gorinchem. Dat gebeurde na ‘een melding van een verdachte situatie’. De Belg was alleen. Hij bleek zijn auto -een Peugeot- te hebben achtergelaten bij een bedrijf in Gorinchem. Sindsdien ontbreekt van de kleine Dean elk spoor.

‘Steunpilaar’

De politie in België werd zondag door Deans moeder Elke Verberckmoes (39) ingeschakeld. Ze had al twee dagen geen telefonisch contact meer kunnen leggen met de man aan wie ze haar zoontje had toevertrouwd. ,,Hij is het afgelopen jaar een steunpilaar geweest voor mij. Ik ben een bewust ongehuwde moeder, maar sukkel sinds een tijdje met een depressie", zegt ze in de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Sinds november verblijft de moeder doordeweeks in een psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Niklaas voor behandeling. In het weekend komt ze naar huis om bij haar kinderen te zijn van 4 en 6. ,,Tijdens mijn behandeling leerde ik de vriendin van Dave kennen en daarna ook Dave zelf. We konden het goed met elkaar vinden en spraken bijna dagelijks. Elke woensdag ontfermden ze zich over mijn twee kinderen. Dean beschouwt Dave als een soort knuffeloom.”

Volledig scherm De politie postte maandagmorgen urenlang op de toegangswegen naar Sprang-Capelle tijdens de zoektocht naar de vermiste oppas (34) en Dean (4) uit Sint-Niklaas. © Foto FPMB/Erik Haverhals

De oppas bracht de moeder vorige week woensdagmorgen naar het ziekenhuis en zou haar zoontje de volgende dag bij de grootouders afzetten, maar hij kwam niet opdagen. ,,Ik heb hem donderdagavond nog aan de lijn gehad. Toen was hij thuis in Sint-Gillis-Waas”, zegt Elke. ,,Hij woont samen met zijn vriendin. Dave zei dat ze met mijn moeder hadden afgesproken om Dean nog een dagje langer bij hem te houden. Ik vond dat op zich geen probleem, maar later bleek dat die afspraak nooit was gemaakt.”

Het laatste contact was zaterdagmiddag via sms-berichten. ,,Hij zei dat hij met panne ergens in Hasselt stond, maar ook dat verhaal bleek niet te kloppen. Later kwam er geen enkele reactie op onze telefoontjes en berichten. Bij VTM Nieuws deed de wanhopige moeder een emotionele oproep aan de oppas. ,, Ik weet dat Dean in goede handen is. Zet hem eventueel bij de deur en rij dan weg, dat maakt me niet uit. Maar breng alstublieft mijn zoontje terug naar huis.”

Miguel werd tegen de spijlen van zijn bedje gegooid

In 2008 was Dave de K. al groot in het nieuws in België. In de woning van zijn toenmalige vriendin in Weelde mishandelde hij haar 2-jarige zoontje Miguel zo erg dat de peuter in het ziekenhuis overleed. Miguel -niet zijn kind- werd door hem tegen de spijlen van zijn bedje gegooid, kreeg een klap met de stofzuigerslag op het hoofd en donderde van de trap nadat De K. tegen hem was aangelopen. De man sprak van ‘ongelukjes’ en voerde aan dat hij onder invloed was van speed, cannabis en medicijnen. De rechtbank in Turnhout veroordeelde hem in februari 2010 tot tien jaar cel voor ‘onmenselijke handelingen met de dood tot gevolg’.