Politie zoekt met man en macht naar gevangene die ontsnapt na politieverhoor

De man zat na het verhoor te wachten op vervoer terug naar de gevangenis in Antwerpen, waar hij sinds begin juni in voorarrest zat in verband met een drugszaak. Ineens nam hij de benen, sprong buiten over een hekje en verdween. Ondanks de inzet van een politiehelikopter was hij onvindbaar. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er mogelijk een vluchtauto voor de Nederlander stond te wachten.